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Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

14 Şubat Sevgililer Günü'nde üstsüz poz verip kadınlar hakkında yazdıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuba Ünsal, Instagram'da çok konuşulan paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fotoğrafçı Cem Talu'ya iç çamaşırsız pozlar veren Ünsal, paylaşımına "Hayat" notunu düştü.

23.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:33

Sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden Tuba Ünsal, 'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımında göbeğine kadar açık olan kimono ve parlak pantolon giyen Tuba Ünsal, Instagram paylaşımına 'Hayat' notunu düştü.

Tuba Ünsal, kendisine gelecek eleştirilere önlemini ise paylaşımlarını yorumlara kapatarak aldı. Fakat Tuba Ünsal'ın önlemi pek de işe yaramadı. Sosyal medyada yayılan iç çamaşırsız pozlarına farklı hesaplardan yorum yağdı.

Cesur göğüs dekolteli pozlarına övgü yağdıranlar olsa da olumsuz eleştiriler de geldi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tuba Ünsal'ın kilosundan dolayı göbeğinin çıktığını ileri sürdü.

Tuba Ünsal, 14 ŞubatTuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Tuba Ünsal, Instagram, Magazin


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FİRAT:Bunlar ne zaman insan gibi görünürler.
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