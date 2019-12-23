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TÜBİTAK 10 personel alacak! İşte kadrolar

TÜBİTAK, 5 uzman yardımcısı ya da uzman, 4 araştırmacı ve 1 uzman ya da uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 10 personel alacak.

23.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:13 TÜBİTAK 10 personel alacak! İşte kadrolar

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev almak üzere 5 uzman yardımcısı ya da uzman alınacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü, bünyesinde görev yapacak 4 araştırmacı alımı gerçekleştirecek. Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) bünyesinde görev yapmak üzere 1 uzman ya da uzman yardımcısı alınacak.

DETAYLAR KURUMLARIN İNTERNET SİTESİNDE

Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

personel alımı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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