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TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

24.02.2020 08:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:34TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak
Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, ULAKBİM'in 'daki merkezinde görevlendirilecek.
Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.
Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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