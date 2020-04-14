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Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak

TÜBİTAK, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 toplamda 99 personel alımı yapacak. Başvurular internet üzerinden 5 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.

14.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:07

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 MAYIS

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK’a 99 personel alınacak

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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