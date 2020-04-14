Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

SON BAŞVURU TARİHİ 5 MAYIS

Kaynak: AA

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek.Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.