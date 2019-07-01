TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ankara ve Kocaeli 'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel istihdam edilecek.

UZMAN YARDIMCISI VE AR-GE PERSONELİ ALINACAK

SON BAŞVURU TARİHİ 22 HAZİRAN