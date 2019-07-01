01.07.2019 09:23
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TÜBİTAK'a 57 personel alınacak

TÜBİTAK, toplamda 57 kişi olmak üzere uzman yardımcısı ve Ar-Ge personeli alacak. İlana son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ankara ve Kocaeli 'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel istihdam edilecek.

UZMAN YARDIMCISI VE AR-GE PERSONELİ ALINACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı ve Ar-Ge personeli alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 HAZİRAN

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak toplam 57 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.TÜBİTAK'a 57 personel alınacak
Kaynak: AA
Türkiye , Ankara , Kocaeli , Ekonomi , Güncel

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