Tübitak başkanı: bilim festivallerinin amacı sadece farkındalık oluşturmak değil

KONYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, ikinci gününde on binlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Festivali ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Bilim festivalleri ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin insan kaynaklı olduğunu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK desteğiyle 2014 yılında öğrencilerin hizmetine sunduğu Bilim Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Bilim Festivali' düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın de desteğiyle gerçekleşen festivalde ilk kez bu yıl milli Atak helikopteri ile silahlı insansız hava aracı olan SİHA Bayraktar TB2, öğrencilerle buluşturuldu. Festivalin ikinci gününde de on binlerce kişi festival alanına akın etti.BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETECEK GENÇLER BURADAKonya Bilim Festivali'ni ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal bilim üretecek gençlerin bu merkezde olduğunu belirtt ve şunları söyledi: "Konya Bilim Merkezi'ne büyük önem veriyoruz. Çünkü burada başlayan her bir tecrübe diğer bilim merkezlerine aktarılıyor. 2014'te açıldığından beri büyük etkinliklerle ve faaliyetlerle devam ediyor. Festivalde bu yıl hedef 150 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. İl bazında bakıldığı zaman 150 bin katılımcının olması gerçekten heyecan verici. Bugün cumartesi ve her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa bu doğru iş yapıyoruz demektir. Bilim festivallerini ülkede sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin insan kaynaklı olduğu ve bu kaynağın bilim ve teknoloji temelli olması açısından büyük önem taşıyor. Bilim ve teknoloji üretecek olan gençlerimiz burada. Onların heyecanına ortak olmak ve geleceğimizi inşa etmek için, Milli Teknoloji Hamlesini geliştirmek adına tüm bilim ve teknoloji dostlarını, ülkemizin geleceğinde ben de varım demek isteyen herkesi bilim festivaline davet ediyorum" dedi.MİLLİ SAVAŞ HELİKOPTERİ 'ATAK' FESTİVALİN GÖZDESİ OLDU7'nci Konya Bilim Festivali'nde bu yıl ilk kez yerli üretim olan 'Atak' helikopteri ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) da yer aldı. Festival girişinde sergilenen ATAK helikopteri ve SİHA ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.TEKNOFEST'TE ÖDÜL KAZANAN TAKIMLAR DA YER ALIYORTEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödül kazanan elektrikli araç da festival alanında sergilendi. Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı ve Efficiency Challenge yarışmasında Görsel Tasarım Ödülü kazanan araç ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.