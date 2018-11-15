Tübitak Başkanı Hasan Mandal: "Düşük ve Orta Yüksekten, Yüksek Teknolojiye Geçmek Zorundayız"

15 Kasım 2018 Perşembe 15:10



15 Kasım 2018 Perşembe 15:10

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "Düşük ve orta yüksekten, yüksek teknolojiye geçmek zorundayız"MANİSA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, MCBÜ II. Uluslararası Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresinde yaptığı konuşmada üniversite-sanayi işbirliğinde iddialı projelerin gerçekleşebilmesi adına düşük ve orta yüksekten, yüksek teknolojiye geçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi II. Uluslararası Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresine konuşmacı olarak katıldı. Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede Mandal, sunum yaptı. TÜBİTAK olarak kendi politikalarını belirlerken, nitelikli daha fazla insan kaynağının sanayideki istihdamını ön planda tutan bir yaklaşım içerisinde olduklarını kaydeden Mandal, "Özel sektörün itici güç olması noktasında üniversite sanayi işbirliği sürecinde iddialı projeler beklentisi içerisindeyiz. Bu iddialı projelerin olabilmesi için ve bu projelerin gerçekleşebilmesi için de düşük ve orta yüksekten, yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. Şuan da Türkiye'nin yaşamış olduğu en büyük zorluk, cari açık diye yaşamış olduğumuz ekonomik süreç bundan kaynaklanıyor. Uzun yıllardır Türkiye'nin içerisinde bulunduğu pozisyon iddiası olmayan yenilikçi ülkeden, orta seviyeli iddialı yenilikçi bir ülkeye gelmek. 10 büyük ekonomiden biri olmak isteniyorsa, önünde gideceğin çok daha büyük yol var. Yine küresel yenilik endeksindeki pozisyonuna bakıldığında 68'lerden, 43'lere, 25 basamaklı bir iyileşmesi var. Yine aynı şekilde bunu değerlendirdiğimiz zaman hedef olarak ilk 20'lerin içerisinde olmamız gereken bir durumdayız. TÜBİTAK olarak öncelikle kendi süreçlerimizden başlayarak, kendimizi eleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Konuşmanın ardından MCBÜ Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, TÜBİTAK Başkanı Mandal'a plaket takdim etti.