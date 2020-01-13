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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'dan Türkiye'nin otomobili açıklaması Açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin otomobilinin arkasındaki teknolojinin geliştirilmesinde kuvvetli bir şekilde TÜBİTAK'ın teknolojilerinin bulunduğunu söyledi.

13.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:28TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'dan Türkiye'nin otomobili açıklaması Açıklaması
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'nin otomobilinin arkasındaki teknolojinin geliştirilmesinde kuvvetli bir şekilde TÜBİTAK'ın teknolojilerinin bulunduğunu söyledi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Kadem Kulübü tarafından Şener Şen Kültür Salonu'nda düzenlenen "Etki odaklı bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde TÜBİTAK" konulu etkinliğe katılan Prof. Dr. Mandal, öğrencilerle sohbet etti.
Mandal, 1996'dan 2010'a kadar AÜ'ye hizmet ettiğini, kariyerinde belli bir noktaya gelmesinde AÜ'nün büyük yeri olduğunu söyledi.
TÜBİTAK'ın teknoloji geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, savunma, güvenlik, enerji gibi alanlarda TÜBİTAK'ın geliştirdiği teknolojiler bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin otomobiline de değinen Mandal, "Onun arkasındaki teknolojinin geliştirilmesi noktasında kuvvetli bir şekilde TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu teknolojiler var. TÜBİTAK'ın kendisinin araştırma merkezleri veya enstitüleri üzerinden vermiş olduğu destekler. Bizim temel hedef noktamız, yapmaya çalıştığımız vermiş olduğumuz desteklerin etkili bir şekilde kullanılması." diye konuştu.
Etkinliğe, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, lise öğrencileri ve öğretim görevlileri de katıldı.

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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