TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: "Ordu'nun potansiyelini daha kıymetli hale getireceğimize inanıyorum"TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu'da düzenlenen 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' konferansına katıldıORDU - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu ilinin her açıdan ciddi potansiyelleri olduğunu belirterek, bu potansiyelleri geliştirmek adına çalışma yürüteceklerini söyledi.Ordu'nun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması amacıyla yeni yatırım projelerinin alt yapısını hazırlayan, Doğu Asya'nın yükselen ekonomileri Çin, Singapur gibi dış yatırımcıları Ordu'ya çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bilimsel ve teknolojik AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek için daha önce Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığı TÜBİTAK'ı devreye aldı. Bu kapsamda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu'ya geldi.Ordu Üniversitesi Morfoloji Binası salonunda 'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler' isimli konferansa katılan Mandal, burada akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya geldi."Bölgenin ciddi bir potansiyeli var, bunu daha da geliştireceğimize inanıyorum"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programda yaptığı konuşmada ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Ordu'nun potansiyel açısından oldukça yüksek olduğuna değinen Mandal, "Bugün de burada başta üniversitemiz olmak üzere neler yapabiliriz? TÜBİTAK ile birlikte üniversitemiz, belediyemiz ve ilin diğer paydaşları ile neleri birlikte yapabiliriz? Bunları görüşeceğiz. Çünkü bölgenin gerçekten benim beklentimin üzerinde potansiyelleri var. Üniversitemizin insan kaynağının potansiyelinin üzerinde özellikle bölgenin kendi yerel ve doğasal kaynaklarının oluşturulduğu ciddi bir potansiyeli var. Ben bu potansiyeli çok daha kıymetli halde olabileceğine inanıyoruz. Bu konuda da kurum olarak yapabileceğimiz bir boyut varsa da onları yapmak için gün boyu burada olacağız" dedi."Bugün sizlerde burada buluştuğumuz ortamda ise birazcık daha TÜBİTAK olarak Ordu Üniversitemizde bir şeyleri daha iyi yapma heyecanı içerisindeysek, biz de TÜBİTAK olarak neleri daha iyi yapmalıyız? Noktasında bir süreç yönetmeye çalışıyoruz" diyen Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi açısından bir durum değerlendirmesi, süreci TÜBİTAK açısından alıp, bir öz değerlendirme yapıp, geleceğe bakış, neleri yakın zamanda yapmaya çalışıyoruz? Sonrasında da Ordu Üniversitesi'nin TÜBİTAK tarafından nasıl gözüktüğü ile ilgili biyometrik analizlerle ve en son kısımda da yine bugün bizim yoğun bir şekilde çalışacağımız ana başlıklar hakkında, Ordu ilimizde özellikle neleri potansiyel olarak görüyoruz? Dünyaya bakıyoruz benzer yerler nereler var? Bununla ilgili özet halinde çok daha yoğun bir kısımda çalışıyor olacağız. İşbirliği modeli ile nasıl birlikte bir şeyler yapabiliriz? Onu konuşacağız" ifadelerine yer verdi.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın sunumu ile ilerleyen konferans, soru-cevap eşliğinde devam etti.Konferansa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri de katıldı.