Haberler » Güncel » TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi - Haber

TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi.

04.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:58TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde (TÜ) TUBİTAK Bireysel Girişimci Desteği tanıtım etkinliği düzenlendi.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve gençlerin teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Yeni İşim Girişim Programı" 2020 yılı faaliyetleri başladı.
Program kapsamında, üniversite öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmesini teşvik etmek amacıyla TÜ Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Salonunda TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği Tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan TİM-TEB Girişim Evi'nden Uraz Yekeler, bir iş fikri olmayan üniversite öğrencilerinin girişimcilikten biraz uzak kaldıklarını, düzenledikleri eğitimlerle öğrencilerin teknoloji odaklı iş fikirleri bulmalarına yardımcı olduklarını belirtti.
TUBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği hakkında öğrencilere bilgi veren Yekeler, desteklerle ilgili soruları da yanıtladı.

Trakya Bölgesi, Genç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 19:46:25