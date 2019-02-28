Tübitak Bölge Finalinde Büyük Başarı

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TÜBİTAK 50. Liseler Arası Proje Bölge finalinde Bilecik'in Bozüyük ilçesi okullarından Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin tarih projesi 1'inci, Fen Lisesinin matematik projesi ise 3'üncü oldu.25-27 Şubat tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi'nde yapılan finallerde; Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Ahmet Demircan'ın danışmanlığında 12. sınıf öğrencisi Habib Kandemir'in yürütmekte olduğu "Vilayet Salnamelerinin Şehir ve Kurum Tarihlerine Katabilecekleri: Bozüyük Örneği (1885-1907)" projesi birinci ve Bozüyük Fen Lisesi matematik öğretmeni İsmail Karışan'ın danışmanlığında 11. sınıf öğrencileri İlayda Okgil ve Ece Nur Soyaltın'ın yürütmekte olduğu "Gören Eller" isimli proje de 3'üncü oldu. - BİLECİK