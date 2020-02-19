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TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

19.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:51TÜBİTAK'dan ETÜ'ye destek
Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tutam'ın "İşbirlikçi Robot İçeren Sipariş-Toplama Depolarının Tasarımının Eniyilenmesi' başlıklı TÜBİTAK-2219 doktora sonrası araştırma başvurusu, ilgili disiplinde uzmanlaşmış panelistlerin değerlendirme sonuçları doğrultusunda Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Araştırma Burs ve Destekleri Grup Yürütme Kurulu'nun 20/01/2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında incelenerek desteklenmeye layık görüldü.

Araştırma projesinde, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte online alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin aynı-gün veya ertesi-gün teslim edilmesi için işbirlikçi robotların (Pick-n-Go, LocusBots ve Amazon Robotics) kullanıldığı depoların tasarımında iyileştirmeler yapılması planlanmakta. Ayrıca, 2013 yılında Çin tarafından başlatılan The Chinese Belt and Road Initiative (Yeni İpek Yolu) üzerine araştırmalar yapılarak; Türkiye'nin projeye katkısının artırılması için Erasmus Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan TRAIL, ERIM ve ECBC gibi araştırma gruplarıyla ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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