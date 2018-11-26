Tübitak Destek Programları Tanıtıldı

Uşak
Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı (BİDEP) programları tanıtıldı.
Bir Eylül
Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda konuşan rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBİTAK'ın akademisyenler ve öğrenciler için çok ciddi destek ve bursları olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin bilim ve teknolojide gelişiminin önemine dikkat çeken Savaş, üniversite olarak teknolojik gelişmelere her türlü desteği sağladıklarını belirtti.
TÜBİTAK BİDEP Daire Başkan Yardımcısı Nursel Üstünsoy ise burs ve destekler hakkında bilgi verdi.
Kurum olarak ilköğretim çağından başlayarak tüm eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetleri destekledikleri aktaran Üstünsoy, "Başarılı ilk ve orta öğretim öğrencilerini genç yaşlarda tespit ve teşvik etmek, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim bursları, doktora sırası araştırma bursları, üniversite düzeyi proje yarışmaları ile ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Türk ve yabancı uyruklu bilim insanlarına yönelik doktora sonrası yurt içi ve yurt dışı araştırma bursları, yurda dönüş bursu, konuk bilim insanı desteği gibi desteklerle ulusal ve uluslararası araştırmacı hareketliliği, tersine beyin göçünü teşvik etmek, bilimsel etkinlikleri ve çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz " dedi.
Program, Nursel Üstünsoy'un soruları cevaplamasının ardından sona erdi.
Uşak,Türkiye
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:03