TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamındaki etkinlikleri ertelendi
TÜBİTAK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerini erteledi.
13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
TÜBİTAK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara , Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerini erteledi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu etkinliklere gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür edildi.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerinin ertelendiği belirtilen duyuruda, yeni etkinlik tarihlerinin en kısa zamanda paylaşılacağı kaydedildi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu etkinliklere gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür edildi.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerinin ertelendiği belirtilen duyuruda, yeni etkinlik tarihlerinin en kısa zamanda paylaşılacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA
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