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TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamındaki etkinlikleri ertelendi

TÜBİTAK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerini erteledi.

13.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:42
TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamındaki etkinlikleri ertelendi
TÜBİTAK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara , Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerini erteledi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu etkinliklere gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür edildi.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya yerleşkelerinde 15 Mart'a kadar sürmesi planlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliklerinin ertelendiği belirtilen duyuruda, yeni etkinlik tarihlerinin en kısa zamanda paylaşılacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Ankara, Gebze, Ekonomi

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