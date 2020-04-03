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TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı

TÜBİTAK'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik açtığı çağrıya bir haftada 444 başvuru gerçekleştirildi.

03.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:06
TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı
TÜBİTAK'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik açtığı çağrıya bir haftada 444 başvuru gerçekleştirildi.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'un teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK'ın mevcut desteklerine ek olarak başlattığı çağrıya bir haftada beklenenin üzerinde başvuruda bulunuldu.
Söz konusu çağrı kapsamında 444 proje başvurusu alınarak değerlendirme süreçleri başlatıldı.
Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı - Ekonomi

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