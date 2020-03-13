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TÜBİTAK’ın Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen '51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bursa ayağında dereceye girenler açıklandı.

13.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:31
TÜBİTAK’ın Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen '51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bursa ayağında dereceye girenler açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Bursa, Ekonomi

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