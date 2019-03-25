Tübitak Ortaokul Öğrencileri Proje Sergisi

13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Kayseri
Bölge Sergisi açıldı.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Süleyman Demirel
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılış töreni 3 gün sürecek.
TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, programın açılış konuşmasında 10 alanda 100 projenin sergilendiğini belirtti. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ise TÜBİTAK yarışmasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ve yapılan projelerin Türkiye
'ye ilerleyen zamanlarda katkı sağlayacağı kaydetti.
Konuşmaların ardından proje sergisinin açılış kurdelesi kesilerek protokol, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Törene, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci
, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.
Rektör, Süleyman Demirel, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA