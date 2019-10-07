TÜBİTAK projeleri: Örnek TÜBİTAK projeleri

Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirliyor.Toplumun her kesiminde bilim farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlayan TÜBİTAK, tubitak projeleri, tübitak projeleri, tübitak projeleri örnekleri, tubitak proje ornekleri, tübitak projeleri, tübitak projeleri rapor örnekleri, tübitak proje raporu örneği, tübitak projeleri örnekleri resimli konuları ile bilimi destekliyor.

TÜBİTAK PROJELERİ NEDİR?

TÜBİTAK, kurumsal bazda ve eğitsel anlamda birçok projeyi desteklemek ve çeşitli teşvikler vermektedir. Bunun için TÜBİTAK projeleri geliştirilmekte ve bilimin gelişmesine katkı yapılmaktadır.

BALİSTİKA PROJESİ NEDİR?

TÜBİTAK, dünyadaki en iyi balistik inceleme sistemlerinden birini geliştirdi. Sistem ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izler 3 boyutlu incelenerek olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgiler tek bir veri tabanında toplanacak.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izleri 3 boyutlu inceleyebilen bir sistem geliştirdi. Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı arşivlerinde bulunan kovanlar ve olay bilgilerini ilk kez tek merkezde (veri tabanında) depolayacak olan 3 boyutlu sistem, arşivlediği tüm verileri karşılaştırarak çok sayıda olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasını sağlayacak. Proje kapsamında üretimi tamamlanan veri giriş ve sorgulama üniteleri öncelikle Ankara, Adana ve İzmir'deki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine kurulumları yapılan sistem, balistik uzmanlarınca yapılan testleri başarıyla geçti.

Sistem ile tabanca ve tüfek gibi ateşli silahların kovan ve mermi çekirdekleri üzerinde bıraktıkları izleri inceleyen balistik uzmanlar, bu izleri karşılaştırarak kovan ve mermi çekirdeklerinin aynı silahtan atılıp atılmadığına karar verebiliyor. Elde edilen bilgilerle değişik kriminal olaylar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Ancak, karşılaştırma işleminin balistik verilerinin arşivlendiği bölgelerde ayrı ayrı yapılması ve gün geçtikçe artan delil miktarı, yeni delillerle eldekilerin karşılaştırılmasını gittikçe zorlaştırıyor.

Yaşanan sorunun çözümü için TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle başlatılan BALİSTİKA 2010 Geliştirme Projesi, bütün bu sorunları ortadan kaldıran, daha kısa sürede etkin ve verimli sonuçlar alabilen benzeri dünyada sayılı olan bir sistemi ülkemize kazandırdı.

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen sistem, çeşitli olaylardan ele geçirilen silahların, merkezi veri tabanında bulunan ve silahı tespit edilemeyen olaylardan toplanan verileri karşılaştırma özelliğine sahip.Sistemin en önemli özelliklerinden biri de daha fazla ayrıntı ve daha az hata veren 3 boyutlu veri alma ve gösterme yeteneğine sahip olması. Karşılaştırma verileri ve eşlik eden bilgiler, sistem sayesinde bir arada saklanarak sorgulanabiliyor. Sitemin getirdiği bu yenilikler, hukuki bir sorumluluk üstlenen uzmanın vereceği kararda büyük yardımcı olacak.

Dünyada İlklerin Projesi: BALİSTİKA

BALİSTİKA 2010 Balistik Görüntü Analiz ve Tanıma Sistemi, daha önce yerli olarak geliştirilen ve dünyada ilk kez kovan ve mermi çekirdeklerinin 3 boyutlu verisini kullanarak karşılaştırma yapan BALİSTİKA sisteminin gelişmiş bir versiyonu. BALİSTİKA 2010, kovan ve mermi çekirdeği bilgileri yanında bu bilgileri başka bilgilerle ilişkilendirmek için çok yararlı olan olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgileri de kapsamlı bir veri tabanında saklama yeteneğine sahip. Sonuç olarak, olaya karışmış silah ve faillerin hızla tespit edilmesinde büyük destek sağlayacak olan sistem, silahı tespit edilemeyen olayların ve terör olaylarının aydınlatılmasında yardımcı olacak. Sistem, kolaylıkla daha yüksek yeteneklere ulaşabilmesi amacıyla, çok büyük hesaplama gücüne ihtiyaç duyan kovan ve çekirdeklerin karşılaştırılmasını, bilgisayarlar arasında dağıtabilen bir yapıda tasarlandı.

Türk Mühendislerin ve Kriminal Polisin Başarısı

BALİSTİKA 2010, sadece ülkemizde değil, yurtdışında da ses getirecek bir sistem olma yolunda ilerliyor. Proje TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) tarafından destekleniyor. Kriminal Polis Laboratuvarları ve TÜBİTAK mühendislerinin yerli kaynaklar kullanarak üretilen BALİSTİKA 2010, dünya pazarına başarı ile ismini duyuracak.

Proje Testleri Başarıyla Geçti

Üretimi tamamlanan veri giriş ve sorgulama üniteleri öncelikle Ankara, Adana ve İzmir'deki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine kuruldu. Başarı ölçütlerindeki tüm kriterleri karşılayan sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de tam not aldı. Bundan sonraki aşamada ise, sistemin farklı merkezlerden kullanılabilmesi amacıyla ana sistemle bağlantısı olacak şekilde EGM bünyesindeki tüm Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlk sürümünün 1999 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlanmasının ardından, gelen talepler doğrultusunda, TÜBİTAK UZAY araştırmacıları BALİSTİKA üzerinde iyileştirme çalışmaları yürüttü. 2005'den itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları ile görüşmeler ve ortak çalışmalarla sistemin yetenekleri artırıldı.

AKILLI KİMLİK KARTI PROJESİ NEDİR?

Milli olarak geliştirilmiş bir akıllı kart işletim sistemi olan AKİS güvenlik hizmetleri sunan bir mikroişlemci üstünde koşar ve elektronik imza, şifreleme ve güvenlik anahtarları taşıma hizmetleri sunar. Günlük hayatta AKİS taşıyan akıllı kartlar elektronik imza, elektronik kimlik kartı, kredi kartı, toplu ulaşım kartı gibi amaçlarla kullanılabilir. AKİS, Ortak Kriter (Common Criteria) CC EAL 5+ güvenlik değerlendirmesinden geçmiş 8051 tabanlı mikroişlemciler üstünde koşacak şekilde tasarlandı.

Teknik Özellikler

68 KB EEPROM

Common Criteria (CC) EAL4+ İşletim Sistemi

Common Criteria (CC) EAL5+ Mikro İşlemci

ISO/IEC 7816 uyumlu

DES simetrik şifreleme algoritması

3DES (2 anahtarlı) simetrik şifreleme algoritması

2048 bit RSA asimetrik imzalama/şifreleme algoritması

PKCS #11 Yazılım Kütüphanesi

MS CAPI Yazılım Kütüphanesi

Gerçek Rastgele Sayı Üreticisi

HASSAS GÜDÜM KİTİ

Savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği başarılı projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vurucu gücünü artıran TÜBİTAK, savaş uçaklarında kullanılan bombaları akıllı hale getiren Hassas Güdüm Kiti'ni (HGK) geliştirdi. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği HGK'lar ile uçaklar hedefi 25 kilometre uzaklıktan noktasal olarak vurabiliyor.

Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar TÜBİTAK mühendislerinin 5 yıllık çalışması sonucu geliştirildi. Ar-Ge'si tamamlanan HGK'lar güdümsüz bombaların üzerine giydirilecek şekilde tasarlandı. Akıllı hale getirilen bombalar, koordinatları belirlenen hedefi uydu ve özel algılayıcıları yardımıyla 6 metre gibi düşük bir sapma değeri ile yok ediyor. Böylece ortadan kaldırılması istenen hedef dışındaki yerlere zarar verilmeden harekat yapılabiliyor.

Savaş uçakları normal bombaları 5-6 kilometre uzaklıktan atarken, HGK'larda bu uzaklık 25 kilometreye çıkıyor. Üzerindeki ilave kanatçıkları ve özel yüzeyi ile akıllı bombalar havada süzülerek yol alıyor. Uçak tehlikeli bölgeye girmeden görevini güvenli bir şekilde tamamlıyor.

Üç Boyutlu Mayın Dedektörü projesi nedir

TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından geliştirilen yeni nesil mayın tespit sistemi ETMTS-2, içerdiği iki algılayıcılı yapısı sayesinde metalik ve plastik mayınları tespit edebilmektedir.

Sistemde bulunan LCD ekran, kullanıcının verileri görsel olarak takip etmesini sağlamaktadır. Böylece operatör, tespit uyarılarını sadece işitmekle kalmayıp, görsel ikazları da takip ederek, tespit başarımını arttırabilmektedir.

FÜZE GÖZÜ PROJESİ NEDİR?

Türkiye'nin ilk yerli seyir füzesi SOM'u üreten TÜBİTAK, füze teknolojisinde bir ilke daha imza attı. TÜBİTAK, lazer güdümlü füzelerin gözü olarak bilinen dedektörleri, tamamen 'milli' kaynaklar kullanarak geliştirdi. Lazer dedektörler, ilk olarak yerli füze 'CİRİT'lerde kullanılmaya başlandı.

Dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu ileri teknolojilerle üretilebilen ve şimdiye kadar yurt dışından ithal edilen lazer dedektörler, TÜBİTAK'ın başarılı çalışmalarıyla artık 'milli' olarak üretilecek. Füze teknolojisinde kritik parçalardan biri olan yerli lazer dedektörleri, aynı zamanda yurt dışındaki örneklerine göre üstün teknik özelliklere sahip. "4 kadranlı" olarak bilinen dedektörler, yüksek hız ve doğruluk, düşük parazitik kapasite, yüksek belverme gerilimi, düşük kaçak akımı, geniş dinamik çalışma aralığı ve yüksek tepkisellik özellikleri ile uluslararası pazarda öne çıkan yeteneklere sahip.

Tamamen yerli kaynaklarla üretilen maliyet etkin ve yüksek katma değerli lazer dedektörler, TÜBİTAK Ar-Ge uzmanlarının 2 yıllık çalışmalarının sonucunda geliştirildi.

TESTLERDE ÜSTÜN BAŞARI

Yeni geliştirilen dedektörlerin yurtiçinde üretilerek lazer güdümlü roketlerin arayıcı başlıklarında kullanılabilmesi için TÜBİTAK ile ROKETSAN AŞ arasında sözleşme imzalandı. ROKETSAN, projede teknik isterlerin belirlenmesi ve test aşamalarında katkı sağladı. CİRİT füzesinde kullanılan lazer dedektörler ROKETSAN'da yapılan testlerden üstün başarıyla geçti.

Araştırma kurumu ve sanayi işbirliğine örnek olarak gösterilen lazer dedektörü projesinin ardından TÜBİTAK ve ROKETSAN arasında farklı araştırma projelerinde benzer işbirlikleri yapılması için çalışmalar başlatıldı. İki kurumun ortak çalışması ile savunma sanayinde millileştirme çalışmaları kapsamında ileri teknoloji gerektiren komponentlerin de yurt içinde karşılanması hedefleniyor.

TUBİTAK BİLİMGENÇ PROJELERİ

KOKUSUZ VAKUMLU ÇÖP KUTUSU

Çöp Kutularında kötü kokuya sebep olan olayın çürüme olayı olduğu gözlemlendi. Birçok mikro organizmalar besin maddeleri içinde yaşayabilir, bu esnada besinleri yapan kimyasal maddeleri başka maddelere çevirerek çürümeye sebep olur (1).

Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal değişmelerdir. Kimyasal değişimin ardından maddenin hem iç yapısı hem de dış yapısı değişir (2).

Bir maddenin kimyasal değişime uğradığını gösteren beş önemli unsur; Renk değişimi, ısı değişimi, koku açığa çıkmasıdır.

Gözlemlenen çürüme olaylarında oluşan yeni durum maddenin ilk halindeki özelliklere benzemediği gözlemlendi. Çürüme olayı sırasında;

-Gaz kabarcığı oluşması, ışık açığa çıkması

-Maddelerde renk değişimi ve koku çıkışı,

gibi olaylar olduğuna göre bu olayın kimyasal bir olay olduğunu anladık.

Herhangi bir cismin kokusunun algılanabilmesi için o cisimden çıkan gaz halindeki koku taneciklerinin havaya karışması ve havaya karışan koku taneciklerinin burundaki sinir hücreleri tarafından algılanması gerekir.

Oluşan kokunun algılanmaması için, koku taneciklerinin hava ortamına geçmemesi gerekmektedir.

Buna göre atılan çöplerin vakumlanmış bir torbaya konduğunda kokunun havaya geçemeyeceğinden kötü kokuları algılayamayacağımızı düşündük.

Bunun içinde hazırladığımız deney düzeneği ile kokunun vakumlanmış poşet içindeki cisimden bize ulaşıp ulaşmadığını kontrol ettik.

Amacı

Bu projede evlerde kullanılan çöp kutularındaki çöp kokusunu engellemek için kolay bir yöntem geliştirmeyi amaçladık.

Yöntem

Projemizde aşağıda belirttiğimiz aşamaları sırasıyla izledik

1) Gözlem

2) Araştırma

3) Veri toplama

4) Hipotez kurma

5) Deney

Sonuç ve Tartışma

Proje çalışması sonucunda;

-Vakumlanmış torba içindeki maddede çürüme olayının olmadığı gözlemlendi.

-Vakumlu torba içinde kimyasal bir değişmenin olmaması kokunun oluşumunu engellediği belirlendi.

ZEYTİN ÇATALI PROJESİ

İnsanların sabah kahvaltılarında çatal ile zeytin yerken zorlanmalarını ortadan kaldırmak için bu projeyi tasarladım.

Amacı

İnsanların sabah kahvaltılarında çatal ile zeytin yerken zorlanmalarını ortadan kaldırmak için bu projeyi tasarladım.

Yöntem

Taş yardımıyla çatalın uçları zımparalanır ve bu şekilde çatalın zeytine daha iyi saplanması sağlanmış olur.

Musluk bandını kullanarak iki çatalın bir çatal formuna dönüşmesini sağladım.

Sonuç ve Tartışma

Tabaktakizeytinleri zeytin çatalını eğik bir şekilde kullanarakkaymadan alabiliyoruz.

BULUT ODASI PROJESİ

Bulut Odası, yüklü parçacıkların izlerini görünür hale getiren bir aygıttır. Bu deney radyasyondan kaynaklanan parçacıkların gözlemlenmesine dayanan ve öğrencilerin atomaltı parçacıklarla ilgili temel bilgilerinin artırılmasına yönelik yapılan, ayrıca atomaltı parçacıklar hakkında fikir sahibi olmamıza olanak sağlayan bir deneydir.

Amacı: Kozmik parçacıkların bulut odası adlı algıçta bıraktıkları izleri gözlemlemek ve parçacık algıçları hakkında bilgi sahibi olmak.

Hedef Kitle Yaş Grubu: Lise (15-18 yaş)

Etkinliğin Konusu: Bulut Odası algıcının her bir öğrenci grubu tarafından kurulup, algıcın çalışma prensibinin anlaşılması ve gözlemlenen parçacıkların türlerinin tespiti.

Etkinliğin Süresi: 90 dakika (Buradaki süre deneyin tüm hazırlıkları için verilmiştir. Deney düzenek ve malzemeleri hazır olduğu taktirde bir ders saatinde çok rahat yapılabilmektedir.)