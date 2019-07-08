08.07.2019 11:19
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TÜBİTAK projesi ile cilt kremi geliştirilecek

TÜBİTAK projesi ile cilt kremi geliştirilecek

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Didem Mimeroğlu'nun "Kuru Ciltler İc¸in Hyaluronik Asit İçeren Topikal Formulasyonların Hazırlanması Projesi" TÜBİTAK'tan destek aldı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Didem Mimeroğlu'nun "Kuru Ciltler İc¸in Hyaluronik Asit İçeren Topikal Formulasyonların Hazırlanması Projesi" TÜBİTAK'tan destek aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje ile gündelik yaşantıda kullanılabilecek kremler geliştirilecek. Bu kremler hem kuru cilt tipine sahip olan kişilere hem de gündelik yaşantısında cildinde kuruluk, gerginlik hissi, hassasiyet gibi sorunlar yaşayan ve toplumda da yaygın görülen dermatit, sedef gibi cilt hastalıklarına yönelik olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mimeroğlu, projenin şirket ortaklı yürütüldüğünü belirterek, "Proje ve şirket ortağım Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan. Proje süresince şirket kapsamında bir kişi istihdam edildi. Bu projede yine laboratuvar çalışması yapılacak. Buradaki çalışmaları ise ODTÜ Biyolojik Bilimler ortak laboratuvarlarında ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Laboratuvarlarında yapılacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel

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