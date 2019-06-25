Tübitak Projesi İnegöl'de hayata geçiyor

TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Programları kapsamında desteklenmesine karar verilen "Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre" konulu proje; İnegöl Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Erden Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Bursa Ormancılık Müzesi, Bursa Müzeler Şube Müdürlüğü, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Çilek Mobilya işbirliği ile İnegöl'de hayat buluyor. Proje Yürütücüsü Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan koordinatörlüğünde 25 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa ve çevresinde katılımcıların aktif olarak rol alacakları uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmesi planlan projede, İnegöl'deki ortaokullarda öğrenim gören 18 öğrenci katılımcı olarak belirlendi. Projede akran öğretiminin de işe koşulduğu, mentörlük stratejisini temel alan bir yaklaşımla çevre etkinlikleri değerler bağlamında ele alınacak. Bu doğrultuda katılımcıların "sorumluluk", "temizlik", "doğal mirasa karşı duyarlılık" ve "doğa sevgisi" değerlerini kazanmaları, bu değerleri kazanırken doğa ile iç içe olmaları ve bu doğrultuda çevrenin korunmasına ilişkin bilinç kazanarak olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

Projenin açılışı, bugün Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. 10.00'da başlayan törene; Belediye Başkanvekili Ahmet Kara, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, proje yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan ile projeye dahil olan öğrenciler, öğretmenler ve idareciler katıldı.

ÇEVRESEL DEĞERLER KAZANDIRILACAK

8 gün sürecek projenin açılış programında projeye ilişkin bilgiler veren proje yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan, "Proje kapsamında katılımcılarımıza; doğa sevgisi, doğal mirasa duyarlılık, temiz olmaya özen gösterme ve bu konuda sorumluluk hissetme değerlerini kazandırma esas. Yani çevresel değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmaya çalışacağız yapacağımız etkinliklerle. Bu hedefi gerçekleştirirken öğrenciler aktif bir şekilde sürecin içerisinde olacaklar, sorumluluk alacaklar ve çözümler üretmeye çalışacaklar. Yine yaparak, yaşayarak bir anlamda değerleri kazandırmaya çalışacağız. Tabi ki 8 günlük bir eğitimle değer kazandırmak mümkün de değildir. Bizim amacımız burada bir anlamda aslında farkındalık oluşturmak, çocuğun fark etmesini sağlamak. Yine bu süreçte değerler de mentörlük stratejisini temel alan bir yaklaşım benimseyeceğiz. Aynı zamanda bu şekilde yapmış olduğumuz akran dayanışması, iletişim, sosyalleşme gibi pozitif kazanımları sağlamak da bizim amaçlarımızdan, hedeflerimizden birisi. Bu projedeki öğrencilerimiz hem doğanın insan hayatı için önemli bir bilimsel bakış açısıyla ele alınarak değerini fark etmelerini, sorumluluk, temizlik, doğal mirasa karşı duyarlılık, doğa sevgisi değerlerini yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini içeren uygulamalar ile aktif olarak kazanmalarını, yine çevrelerinde bilindik ve çevresel sorunlara girişimci çözümler üretmeleri, bilime ilişkin merak duygusu kazanmaları amaçlanmakta" dedi.

18 ÖĞRENCİ, 19 KİŞLİK UZMAN EKİP

Hedef kitlelerinin İnegöl'de yaklaşık 6 farklı okuldan seçilmiş olan 6 ve 7'nci sınıf düzeyindeki 18 öğrenciden oluştuğunu ifade eden Çalışkan, "Proje ekibimizde 8 farklı üniversiteden profesörlerin, doçentlerin, yardımcı doçentlerin, öğretmenlerin yer aldığı eğitimcilerimiz var. Aynı zamanda 2 rehberimiz var. Bunlar da yine İnegöl'de görev yapan öğretmenlerimizden. Bir de sağlık görevlimiz var. Toplam 19 kişilik ekibimiz var" diye konuştu.

PROJENİN SONUÇLARI TÜBİTAK'A SUNULACAK

Projenin içeriği ve etkinliklere ilişkin de bilgiler veren Çalışan, şöyle devam etti: "Burada bir dizi etkinlikler gerçekleştireceğiz. 'Katı atıklara uygulanan dönüşümü inceliyorum' etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde İnegöl Belediyesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım tesisine bir gezi tertip edilecek. Burada çeşitli gözlemlerde bulunacak öğrenciler. Yine 'Üretiyorum, kirletiyorum, temizliyorum' diye bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte Çilek Mobilya fabrikasına bir gezi düzenleyeceğiz. Orada üretimin ihtiyaçlar çerçevesinde insan hayatı için önemi ve gerekli olduğu fark edilecek. Yine üretim sürecinde çevrenin kirletilmemesi gerektiğini anlatacağız. 'Orman Hayatından Kesitler' diye bir etkinliğimiz var. Burada da Bursa Ormancılık Müzesine bir gezi tertip edeceğiz. Doğal ortamda yaşamın nasıl olduğuna ilişkin gözlemler yapılacak. 'Doğadaki temizlik dengesi' diye bir etkinliğimiz olacak. Burada da Oylat mevkiine bir gezi düzenleyeceğiz. Temizlik değerinin öğrenciler tarafından kazanılması hedefleniyor. Yine 'Doğayı ve değerlerini keşfediyorum' etkinliğimiz olacak. Burada da biyolojik çeşitlilik ve endemik türler hakkında bilgi kazanılması amaçlanıyor. 'Sevgiyle büyüt' etkinliğimiz var. Öğrencilerin ikişerli gruplar halinde çalışacakları bu etkinlik açılışımızın ardından fidan dikimiyle gerçekleştirilecek. 'Çevre kirliliğinin çevre ve insan üzerindeki etkileri' konulu bir eğitimimiz var. Çevre kirliliğine neden olan olaylar hakkında bir etkinlik olacak. Bu etkinliklerle çeşitli gözlemler gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde edineceğimiz kazanımları akademisyenler olarak bizler bilimsel yayın olarak TÜBİTAK'a sunacağız."

BİZ DEĞERLERİMİZLE VARIZ

Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise "Bugün burada önemli bir projenin tanıtımı yapılmakta. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hocamız kapsamlı şekilde amaçları, neler yapılacağını, netice olarak neler beklendiğini anlattı. Bu projeyle çocuklarımıza, dolayısıyla onların daha sonra temas kuracağı toplumun diğer katmanlarıyla paylaşacakları çevre bilincinin, temizlik bilincinin oluşturulması. Bizim iyi olarak bildiğimiz, dinimizde, örfümüzde, adetlerimizde olan bütün iyilikler bizim değerlerimiz. Biz değerlerimizle varız. Ne zaman değerlerimizden uzaklaşırsak o zaman toplumumuzda dejenerasyon oluyor ki bu da en büyük sıkıntı. Temizli ve çevre bilinci de bundan biri. Dinimizde temizlik imandandır denir. Biz böyle bir dinin mensuplarıyız. Gerçekten çevreye çıktığımızda görüyoruz, o atılan çöpler, ortaya yayılan çerçöp bizim inancımıza da, kültürümüze de, geleneklerimize de yakışmayan şeyler. Biz diliyoruz, temenni ediyoruz ki bu yapılanlar icra edilsin. İnancımız da bunu gerektiriyor" dedi.

ÇEVREYİ KORUMAK DURUMUNDAYIZ

Son olarak bir konuşma yapan Belediye Başkanvekili Ahmet Kara da "Günümüz koşullarında çevre sorunlarının çok fazla gündeme geldiği bu günlerde, çevre ve korunması ile ilgili etkinlik, farkındalık ve koruma çabalarına İnegöl Belediyesi olarak bizler de hem farkındalık çalışmaları yaparak hem de yapılan çalışmaları destekleyerek katkıda bulunuyoruz. Yarının gençlerine miras bırakacağımız çevreyi, doğru politikalarla sürdürülebilir bir şekilde her türlü yıkıcı ve zarar verici eylemden korumak durumundayız. Bu da çevreyi, doğayı ve onun işleyişini daha yakından tanıyarak, deneyimleyerek ve doğaya karşı tutumlarımızı olumlu yönde değiştirmemiz ile mümkün olabilir. Bugün de burada Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK ve İnegöl Belediyesi ortaklığı ile gerçekleştirilen "Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum Ve Temiz Çevre" projesini desteklemek amacıyla bulunuyoruz. Kendilerini ve katılımcı öğrencilerimizi yaptıkları bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Ahmet Kara, proje yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Ardından projenin ilk ayağı olarak okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. Proje, 8 gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.