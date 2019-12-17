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TÜBİTAK SAGE, meslek lisesi mezunu personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından, mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun 29 kişi istihdam edilecek.

17.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:34TÜBİTAK SAGE, meslek lisesi mezunu personel alacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından, mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun 29 kişi istihdam edilecek.
Enstitünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, malzeme ve ileri üretim teknolojileri, güç ve batarya, mekanik üretim bütünleme, sayısal elektronik tasarım, elektronik üretim ile pilot üretim planlama ve alt yüklenici yönetim birimlerinde çalışmak üzere meslek lisesi ve dengi okuların ilgili bölümlerinden mezun 29 personel alınacak.
Usta pozisyonunda istihdam edilecek personellerin görev yeri Ankara olacak. Başvuruda bulunacak adayların 25 yaşından gün almamaları ve en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekecek.
Başvururular "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresinden 30 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Bakan Varank sosyal medyadan duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da enstitünün söz konusu ilanını Twitter hesabından "Ülkemiz savunma sanayi sektörüne katkıda bulunacak meslek lisesi mezunu arkadaşlar arıyoruz." notuyla paylaştı.

Meslek Lisesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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