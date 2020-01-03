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TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

03.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:28 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçları açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Varank paylaşımında, "Sanayide araştırmacı istihdamını teşvik için başlattığımız TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı başvuruları sonuçlandı. Yoğun ilgi gören programa başvuran firma sayısı yüzde 147 arttı. Yetişmiş akademik kadroları üretime entegre ederek #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerine hızla ulaşacağız" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Güncel

Kaynak: İHA

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