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TÜBİTAK'tan popüler bilim dergileri için satış ihalesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

23.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:14TÜBİTAK'tan popüler bilim dergileri için satış ihalesi
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, popüler bilim dergilerinin bayilerce okuyucuya ulaştırılması için açılan ihale, bu dergilerin 1 Ocak 2020-31 2020 döneminde 12 ay süreyle satışını kapsıyor.
İsteklilere, aylık 22 bin Bilim ve Teknik, 42 bin Meraklı Minik, 62 bin Bilim Çocuk dergisi verilecek.
Katılımcılar ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara-Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale 5 Aralık'ta saat 10.30'da aynı adreste yapılacak.
Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede işin tamamı için teklif verilecek.

Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

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