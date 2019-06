TÜBİTAK yarışmasında yarı finale kalan öğrencilerden Yetimler Kervanı'na ziyaret

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Erzurum 'da gerçekleştirilen 'Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında yarı finale adını 3 farklı projeyle yazdıran Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sağır ve öğrencileri Malatya Yetimler Kervanı Derneğine teşekkür ziyaretinde bulundular.Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sağır'ın koordinatörlüğünde hazırlanan ve Erzurum'daki yarışmada yarı finale kalan 3 projede, göç ve yoksulluk sorunları ele alındı.Yarışma sonrası projenin hazırlanmasına kendilerine destek olan Malatya Yetimler Kervanı Derneğini ziyaret eden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Sağır ve öğrencileri Dernek Başkanı İhsan Çolak'a teşekkür ederek hediye takdim ettiler.Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sağır, Malatya'da ki Yetimler Kervanı Derneği'nin 'Yoksulluk probleminin çözümünde merhamet değerinin geliştirilmesine yönelik sosyal projenin bir parçası olduklarını söyledi. Bu projenin de yarı finale yükseldiğini belirten Sağır, "Öğrencilerimiz güzel bir başarı gösterdi. Merhametin bireylerde geliştirilmesini önemsiyoruz. Diğer projeler Engelli sığınmacıların entegrasyonuna ilişkin proje ve Çeşitli kültür gruplarının birbirlerine yönelik ön yargısal tutumları ile ilgiliydi. Biz 3 ekip olarak Erzurum'da ki yarışmadan sonra Malatya'ya gelerek bir vefa ve teşekkür ziyaretinde bulunalım istedik" şeklinde konuştu.Yetimler Kervanı Derneği'nin Malatya'da uzun zamandır hiçbir ayrım gözetmeksizin her zaman yetim ve yoksulun yanında olduğunu dile getiren Sağır, "Başkanımız her zaman yetimlerle yakından ilgilenen bir isim. Ailelerle yakından ilgileniyor" ifadelerine yer verdi.Başkan Çolak ise, kendisine takdim edilen tabloyu her zaman muhafaza edeceğini belirterek, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. - MALATYA