TÜDAV: Sakarya'da ölü bulunan yunusların failleri bulunsun

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Sakarya'daki Kocaali kumsalında ölü bulunan 'Tırtak' türü 3 yetişkin yunusta görülen kırık çene ve yüzgeç kesiklerinin 'Balıkçılık etkileşimi' vakalarının karakteristik izleri olduğunu vurgulayarak, faillerin bulunmasını istedi.

Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde, sahile vurmuş, yüzgeçleri kesilmiş haldeki 3 ölü yunusu görenler, durumu yetkililere bildirmiş, savcılık talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yunusların doğal yollarla öldüğü ve üzerlerindeki deliklerin kuşlar tarafından yapıldığı belirtildi. Bölge sakinleri ise, yunusların balıkçılar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Türkiye'deki denizlerinde 20 yıldan bu yana araştırma, koruma ve eğitim amaçlı çalışmalar yapan TÜDAV tarafından yapılan açıklamada, ölü yunuslar ile ilgili çekilen fotoğraf ve videoların incelendiği belirtildi. Açıklamada, "3 yetişkin tırtağın balıkçılık etkileşimi nedeni ile öldüğü açıktır. Görülen kırık çene ve yüzgeç kesikleri (ağa dolanan ölü yunusun ağdan çıkartılması için yapıldığı için) balıkçılık etkileşimi vakalarının karakteristik izleridir" denildi. TÜDAV açıklamasında, 'Tırtak' türü yunuslar genellikle açık denizde yaşadıkları, kıyısal balıkçılıkla etkileşime girmedikleri belirtilirken şu bilgilere yer verildi: