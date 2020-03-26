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TÜDEF'ten haksız fiyat artışı yapanlara ticaret yasağı önerisi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmaların belirli süre ticaretten men edilmesini önerdi.

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:04
TÜDEF'ten haksız fiyat artışı yapanlara ticaret yasağı önerisi
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmaların belirli süre ticaretten men edilmesini önerdi.
Koçal, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle tüketicilerin zarar görmemesi için alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gıda, temizlik ve sterilizasyon ürünlerinin maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen bazı firmaların salgını fırsat bilerek aşırı fiyat artışlarına gittiklerine dair tüketicilerden yoğun şikayetler geldiğini bildiren Koçal, "Başkalarının da ihtiyaçlarını düşünerek, paniğe kapılmadan, stok yapma ihtiyacı duymadan, bilinçli davranarak, normal ihtiyaç kadar alışveriş yapmalıyız ki bu fırsatçılara gün doğmasın." dedi.
Yüksek fiyatla ürün satanların tespit edilmesinde tüketicinin de üstüne görev düştüğünü hatırlatan Koçal, bu firmaların, tağşiş gıda üreten ve satanlar gibi kamuoyuyla paylaşılmasının doğru bir adım olacağını söyledi.
-"Alo 175 hattına şikayette bulunabilirler"
Koçal, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmanın, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğindeki "Aldatıcı Ticari Uygulamalar" kapsamında olduğunu anımsatarak, "Yoğun talepten dolayı maliyetlerinde herhangi bir artış olmamasına rağmen fiyat yükselten fırsatçılar hakkında Ticaret Bakanlığı gerekli incelemeleri yaparak bu nedenle cezai işlem uygulamaktadır. Tüketici, sürekli aldığı ürünlerde aşırı fiyat artışı olduğunu fark ettiğinde ya da tespit ettiğinde, ürünün resmini çekerek Ticaret Bakanlığının Alo 175 hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayette bulunabilir." şeklinde konuştu.
"Yüksek fiyatla ürün satanların ifşası önemli"
Koçal, tüketicinin söz konusu firmaları ve ürünleri öğrenmesinin faydalı olacağının altını çizerek, "Tüketiciler, fahiş fiyat gördükleri ürünü satan mağaza ve marketlerden başka ürün almayarak, yine o ürünü imal eden firmaların diğer ürünlerini de almayarak, örgütlü bir şekilde tüketimden gelen gücünü kullanabilirler. Bu nedenle bu tür firmaların ifşası önemlidir." ifadesini kullandı.
Bu konuda esnaf ve ticaret odalarının da devreye girmesinin önemine dikkati çeken Koçal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haksız fiyat artışı yaptıkları kesinleşenler için ticari sabıka sicili tutulması ve bu firmaların belirli süre ticaretten men edilmesi gibi önlemler de getirilmeli. Çünkü yaptıkları bir suçtur ve bu suçun da para cezası dışında bir yaptırımı da olmalıdır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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