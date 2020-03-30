TÜDEF: "Tüketiciler faiz indirimi değil, taksitlerin faizsiz ertelenmesini istiyor"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin, kredi kartı ödemelerinde faiz indirimi değil, faizsiz erteleme istediğini belirterek, "4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor." ifadesini kullandı.Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında yaptığı değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TCMB'nin, kredi kartı işlemlerinde uygulanan gecikme faizi ve akdi faizde indirime gitmesinin yanı sıra bankaların kredi taksitlerini 3 ay faizli olarak ötelediklerini hatırlatan Koçal, tüketicilerden bu konularda şikayetler aldıklarını aktardı.Koçal, "Bilindiği üzere dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz oranı yüzde 1,25, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi oranı yüzde 1,55 olarak uygulanacak." ifadelerini kullandı.Tüketicinin kredi kartlarında faiz indirimi istediğini, herkesin eve kapandığı bir dönemde faizsiz erteleme beklediğini belirten Koçal, şunları kaydetti:"4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor. TCMB'nin düzenlemesi bankalar lehinedir. Ayrıca, kredi taksitii ödemelerinde bankaların faiz talepleri başlamıştır. Tüketicinin talebi, kredi kartlarında olduğu gibi faizsiz 4 ay ödemlerin ötelenmesidir, 4 ay sonra taksitlere kaldığı yerden aylık taksitler halinde devam edilmeli ya da 4 aylık toplam ödeme tutarları faizsiz 12 aya bölünerek mevcut taksitlere ilave edilmelidir.""Tüketiciyi korumak ve yaşatmak zorundayız"Aziz Koçal, içinde bulunulan dönemde herkesin koronavirüsle mücadelede "hep birlikte başaracağız" dediğini, ekonomik olarak güçsüz olan tüketicinin korunması ve yaşatılması gerektiğini vurguladı.Bankaların bu zamana kadar tüketici üzerinden birçok kazanç elde ettiğini belirten Koçal, "Şimdi sıra bankalarda... Ellerini taşın altına koymalılar. Süreç bittiğinde tüketici bankalara lazım olacak. Bankaların yaşaması için tüketicinin yaşaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA