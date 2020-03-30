Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TÜDEF: "Tüketiciler faiz indirimi değil, taksitlerin faizsiz ertelenmesini istiyor"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin, kredi kartı ödemelerinde faiz indirimi değil, faizsiz erteleme istediğini belirterek, "4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini...

30.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:16
TÜDEF:
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin, kredi kartı ödemelerinde faiz indirimi değil, faizsiz erteleme istediğini belirterek, "4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor." ifadesini kullandı.
Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında yaptığı değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TCMB'nin, kredi kartı işlemlerinde uygulanan gecikme faizi ve akdi faizde indirime gitmesinin yanı sıra bankaların kredi taksitlerini 3 ay faizli olarak ötelediklerini hatırlatan Koçal, tüketicilerden bu konularda şikayetler aldıklarını aktardı.
Koçal, "Bilindiği üzere dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz oranı yüzde 1,25, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi oranı yüzde 1,55 olarak uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Tüketicinin kredi kartlarında faiz indirimi istediğini, herkesin eve kapandığı bir dönemde faizsiz erteleme beklediğini belirten Koçal, şunları kaydetti:
"4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor. TCMB'nin düzenlemesi bankalar lehinedir. Ayrıca, kredi taksitii ödemelerinde bankaların faiz talepleri başlamıştır. Tüketicinin talebi, kredi kartlarında olduğu gibi faizsiz 4 ay ödemlerin ötelenmesidir, 4 ay sonra taksitlere kaldığı yerden aylık taksitler halinde devam edilmeli ya da 4 aylık toplam ödeme tutarları faizsiz 12 aya bölünerek mevcut taksitlere ilave edilmelidir."
"Tüketiciyi korumak ve yaşatmak zorundayız"
Aziz Koçal, içinde bulunulan dönemde herkesin koronavirüsle mücadelede "hep birlikte başaracağız" dediğini, ekonomik olarak güçsüz olan tüketicinin korunması ve yaşatılması gerektiğini vurguladı.
Bankaların bu zamana kadar tüketici üzerinden birçok kazanç elde ettiğini belirten Koçal, "Şimdi sıra bankalarda... Ellerini taşın altına koymalılar. Süreç bittiğinde tüketici bankalara lazım olacak. Bankaların yaşaması için tüketicinin yaşaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››TÜDEF: 'Tüketiciler faiz indirimi değil, taksitlerin faizsiz ertelenmesini istiyor' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı’na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding’den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:33: Karpuz fideleri toprakla buluştu - Ekonomi 15:28: AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 yardımı - Ekonomi 15:28: İzmir'de oteller sağlık çalışanlarına hizmet vermeye hazır - Ekonomi 15:26: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 40 adet düştü - Ekonomi 15:26: Manisa OSB Biyokütle Elektrik Santrali için süre uzatımı istedi - Ekonomi 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:32: İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu - Ekonomi 13:57: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı - Ekonomi 12:36: Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı - Ekonomi 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi