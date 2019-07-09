09.07.2019 09:34
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Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi

Udinese'yi çalıştıran ve bir dönem Galatasaray'ın da hocalığını yapan Tudor, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan'ın transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın başarılı ismi Dorukhan, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birlikte Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Özellikle İtalya'dan birçok talibi bulunan oyuncu için daha önce resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalan Udinese, 23 yaşındaki oyuncuyu rakiplerine kaptırmamak için girişimlerini hızlandırdı. Dorukhan'ı mutlaka takımında görmek istediğini belirten Tudor, bizzat transferi bitirmek için İstanbul'a geldi.

YÜZDE 99 BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK

Fofana ve De Paul'ü elden çıkaracak olan İtalyan ekibi, liste başına aldığı Dorukhan için daha önce 8 milyon Euro ile kapıyı çalmıştı. Tudor ve Udineseli yetkililerin bugün hem Dorukhan cephesiyle hem de Beşiktaş ile masaya oturacağı ve bonservis tekliflerini yükseltmeye hazır oldukları kaydedildi. Transfer yapmak için gelir yaratmak isteyen siyahbeyazlıların yönetimi en az 10 milyon Euro isterken, İtalyanların da bu rakama çıkmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı ön libero geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.

Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi

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İstanbul, Beşiktaş, Udinese, Avrupa, Spor

YORUMLAR (1)
GSLİ: TAM TUDORUN İSTEĞİ FUTBOLCU, KOŞAN DİNAMİK BENCE EN AZ 15 MİLYON EDER
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