TÜED Genel Başkanı Ergün'den sosyal konut projesinde kontenjan açıklaması

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde inşa edilecek evlerde emekli vatandaşlar için öncelik kontenjanı sağlanmasını istedi.



TOKİ'nin yüzde 10 peşinatla ve ayda 894 liradan başlayan taksitle dar gelirlileri ev sahibi yapmak için başlattığı '100 bin yeni sosyal konut projesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların başladığı günden itibaren yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulunurken, başvuru yapabilecekler sıralamasında 1'inci kategoride 'şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri', 2'nci kategoride 'en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3'üncü kategoride 'emekli vatandaşlar' ve 4'üncü kategoride de 'diğer alıcı gruplar'ın yer aldığı açıklandı. Ancak daha sonra emekliler, TOKİ'nin sitesine girdiğinde 'emekli vatandaşlar' ibaresinin kaldırıldığı görüldü.



Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TÜED Genel Başkanı Ergün, "Türkiye Emekliler Derneğimizin taleplerine olumlu bir cevap olarak TOKİ konut projelerinden emeklilerimize kontenjan uygulamasının getirilmesi, teşkilatımızda ve 13 milyonluk emekli camiamızda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ancak, geçtiğimiz günlerde müjdesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna verilen her yıl 100 bin konut projesi kapsamında uygulamanın başladığı gün olan 16 Aralık tarihinde üçüncü öncelik kontenjan sıralamasında bulunan 'Emekliler' ibaresinin 17 Aralık günü TOKİ'nin resmi web sayfasından kaldırılmış olduğu, emeklilerimizce Genel Merkezimize bildirilmiştir. 13 milyonluk emekli topluluğumuzda teessüfle karşılanan bu hadisenin oluşturduğu infial, daha ilk gününde yurt genelindeki 113 şubemizde en yoğun şekliyle hissedilmiştir. Emeklilerimizin kazanılmış hakkına dönüşen konut kontenjan hakkının ne gerekçeyle ortadan kaldırılmak istendiğini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bu hatadan derhal dönülerek, emekli kontenjanın yeniden konulması ve alkışlarla karşıladığımız her yıl 100 bin konut projesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için başta Türkiye Emekliler Derneğimiz olmak üzere bütün emekli camiamızı kucaklayacak samimi bir yaklaşımın tercih edilmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ı şahsım ve yönetim kurulumuzla makamınızda ziyaret etmek ve emeklilerimizin talep ve beklentilerini arz etmek maksadıyla randevu talep etmekteyiz. Kabulünüz bizleri ziyadesiyle memnun edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA