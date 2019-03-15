Tüfad Başkan Dilber: Yerli Oyuncular Üzerinden Hareket Etmeliyiz

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, futbolda tartışılan yabancı kuralı ile ilgili yaptığı açıklamada, saha içerisindeki sayının önemli olduğunu ve yerli oyuncularla ilgili projeler üretilmesi gerektiğini söyledi.Dilber, alt liglerde yerli futbolcu transferine sınırlama getirilebileceğini ifade ederek, "Sahanın içerisindeki sayı önemli. Yerli oyuncularla ilgili projeler üretilmeli. Kulüpler 10-15 tane yabancı transferi değil, sezon içinde 10 transfer, sonraki sezon 8, sonra 6, sonra 4 gibi transfer sayılarının düşürülmesi gerek. Sayı düştükçe Türk oyucuları yerleştirmemiz gerek. Bunları sağlarsak, alt yapıdan oyuncu yetiştirmek verimli hale gelir. Yerli oyuncu üzerinden hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu."HEMEN HER ŞEY OLSUN İSTİYORUZ"Dilber, konuşmasını şöyle sürdürdü;"Hem istiyoruz ki genç futbolcuları bulalım, onlardan faydalanalım, hem de para kazanalım. Hepsini birden istiyoruz. Avrupa'da yabancı kısıtlaması olan ülkeler var. Onlar işi çözüyor ama bizim bu işleri çözmemiz biraz zor. Avrupa kupalarında bizi temsil eden 4-5 kulübümüz var. Yarışır hale geldiklerinde de onlardan bir şeyler bekliyoruz. Bir başarı gelmeyince de üzülüyoruz, neden diye sorguluyoruz. Bu bütçelere göre elenmemesi gerek diyoruz. Takımlarımızın mücadele içinde olması için kadrolarının güçlü olması gerekiyor. Hemen her şey olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı."FRANSA MAÇINA ODAKLANMAMIZ LAZIM"Şenol Güneş'in milli takımın başına getirilmesini de değerlendiren Dilber, şöyle konuştu:"Anlaşma olmuş bitmiş, hala gündem yaratıp konuşmak hoş değil. Önümüzde 2 maç var, hiç yara almadan bunları geçmemiz lazım. Bir yere doğru koşuyorsak, hata payını en aza indirip doğru hamle yapmamız gerekiyor. Haziran ayının hemen başında Fransa ile çok ciddi maçımız var. Önümüzdeki Arnavutluk ve Moldova maçlarını geçip sıfır kayıp ile Fransa maçına hazırlanmamız lazım. Biz çok güçlü bir takımla geleceğe umut vererek burada bu hazırlığın içerisinde olmalıyız.""ABDULLAH AVCI'YI TARTIŞMAM""Kulübü eleştirebiliriz ama Abdullah Avcı'yı eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullanan başkan Dilber, "Abdullah Avcı Türkiye'de 3'üncü oluyor, başarısız gibi görünüyor. Geçen sene kovaladı 3'üncü oldu. Bu haftayı da kayıpsız geçti. Ligde lider konumda. Abdullah Avcı istikrarlı bir teknik direktör. Avcı'nın oynattığı oyun zevk veriyor. Hem sistemi hem modern çalışması ile Avcı, dünyada ne olup bitiyorsa hepsini takip ediyor. Seminerlerdeki anlatımlarında bunu gördük. Hem kulübü dizayn etmesi, hem de nereye koştuğunu bilmesi onun için avantaj. Hep doğruların ve gelişmenin peşinde. Kulübün eksiğini fazlasını tartışırız ama Abdullah Avcı'yı tartışmam" şeklinde konuştu.- Ankara