Haberler » Güncel » TÜFAD'ın kurucusu olan antrenörlerin anısına kurs - Haber

TÜFAD'ın kurucusu olan antrenörlerin anısına kurs

Diyarbakır'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Federasyonu Antrenörler Derneği Diyarbakır (TÜFAD) Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği TFF Grassroots-C lisans Antrenörlük Kursu devam ediyor.

23.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:22TÜFAD'ın kurucusu olan antrenörlerin anısına kurs
'da Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Federasyonu Antrenörler Derneği Diyarbakır (TÜFAD) Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği TFF Grassroots-C lisans Antrenörlük Kursu devam ediyor.

28 Kasım'a kadar devam edecek, C Lisans Antrenörlük Kursu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Diyarbakır Şubesi'nin kurucuları arasında yer alan merhum antrenörler Fikri Kaya ve Mehmet Karaoğlan'ın anısına düzenleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu eğitmenleri Fatih Serkan Albayrak ve Adem Tandoğan tarafından verilen kursa katılan 30 antrenör adayına hem saha içerisinde teorik ve uygulamalı hem de saha dışında eğitimlerine devam ediliyor. Türkiye Federasyonu Antrenörler Derneği (TÜFAD) Başkanı Abdulsamet Karakaş, antrenörlük kursunu, şube kurucuları arasında yer alan merhum antrenörler Fikri Kaya ve Mehmet Karaoğlan'ın anısına düzenlediklerini söyledi. Karakaş, "TFF Grassroots- C Lisans Antrenör Kursumuz devam ediyor. 12 gün sürecek kursumuz, 28 Kasım'da sona erecek. Kursumuza Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinden büyük bir katılım oldu. Şube kurucuları arasında yer alan merhum antrenörler Fikri Kaya ve Mehmet Karaoğlan'ın anısına düzenlediklerini kursta yer alan tüm antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 AK Parti'li Cevdet Yılmaz, barış yemeğine katıldı
18:06 Gazipaşa'da kaza 1 yaralı
18:05 Kayseri uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
18:05 Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı
18:01 Öğretmene Saygı Bisiklet Şenliği
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:08:37