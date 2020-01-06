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TÜFAD'ın 'Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim' seminerine Erenler'de yapıldı

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen Zorunlu ve Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri'ne ev sahipliği yaptı.

06.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:54 TÜFAD'ın 'Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim' seminerine Erenler'de yapıldı
Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Türkiye Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şubesi tarafından düzenlenen Zorunlu ve Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri'ne ev sahipliği yaptı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen Zorunlu ve Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim semineri Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın ev sahipliğinde Erenler Kültür Merkezinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda selamlama konuşması yapan Başkan Kılıç, futbolun dünyada ayrı bir dil olduğunu ifade ederek, "Yıllar önce bir büyüğüm sporu şu sözcükler ile tarif etmişti; sistem, program, organizasyon ve rekor. Başarı olmadığı zaman sadece spor olmuş oluyor. Sizler sadece spora katkı sağlamıyorsunuz aynı zamanda genç kardeşlerimizin de hayata tutunmalarını sağlıyorsunuz. Yani sizler sadece spor adamı değilsiniz aynı zaman da birer öğretmensiniz. Tüm antrenörlerimizi bu konuda tebrik ediyor programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve Erenler Belediyesi olarak her zaman sporcularımızın ve antrenörlerimizin destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Fevzi Kılıç, Türk sporuna katkı veren isimlerden Beşir Balat'a plaket takdim etti. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Sakarya, Erenler, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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