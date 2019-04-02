Tufan Tok Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR BUCA belediye başkan adayı olan Tufan Tok isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BUCA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Tufan Tok isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR BUCA adayı Tufan Tok kimdir? BTP İZMİR BUCA adayı Tufan Tok yüzde kaç oy aldı?

Tufan Tok Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR BUCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Tufan Tok BUCA ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. BUCA ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Tufan Tok adlı BTP adayı toplamda 395 adet oy sayısına ulaştı.

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