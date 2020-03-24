Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi.
24.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:00
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi.
Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, hibe edilen araçlarla ilçenin uzun zamandır sıkıntı yaşadığı konunun çözüldüğünü belirtti.
Ergü, hibe desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, hibe edilen araçlarla ilçenin uzun zamandır sıkıntı yaşadığı konunun çözüldüğünü belirtti.
Ergü, hibe desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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