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Tufanbeyli'de "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı

Tufanbeyli ilçesinde AFAD Gönüllülük Projesi hakkında bilgi verildi.

10.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:16Tufanbeyli'de
ilçesinde AFAD Gönüllülük Projesi hakkında bilgi verildi.
Vali Yardımcısı Mustafa , Tufanbeyli Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, afet konusunda gönüllüğün çok önemli olduğunu belirtti.
Aydın, "İnsanlarımız yardıma koşa koşa gidiyor. Bizim amacımız bu yardımın bilinçli yapılmasını sağlamak. Afet nedir, gönüllük nedir, neler yaptık, neden gönüllü olmalıyız, ne bekliyoruz konuları gerekli bilgiler vereceğiz. Adana'nın tüm ilçelerinde bu eğitimler verilmeye devam edilecek." dedi.
Toplantıya Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gültekin Genç, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tufanbeyli, Aydın, Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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