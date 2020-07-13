Tufanbeyli’de kadınların ’buğday kurutma’ mesaisi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kadınlar hasat edilen buğdayları kaynatarak, güneşte kurutmaya işlemine başladı.

Hasat edilen buğdayları eleyip yıkama işlemi yapan kadınlar daha sonra kaynattıkları buğdayları evlerinin damında ve okul bahçelerinde kurutmaya bırakıyor.

Buğday kurutma işlemi yapan Fatma Karaduman, yaptığı açıklamada yaklaşık buğday kurutma işleminin çok meşakkatli olduğunu belirtti.

Kuruttukları buğdayların bir kısmını değirmene götürüp un haline getirdiklerini ifade eden Karaduman, elde ettikleri ürünleri aile üyelerine ve yakınlarına dağıttıklarını kaydetti.