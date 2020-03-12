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Tufanbeyli'de koronavirüs toplantısı yapıldı

Tufanbeyli ilçesinde, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında koronavirüsle ilgili toplantı yapıldı.

12.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
Tufanbeyli'de koronavirüs toplantısı yapıldı
Tufanbeyli ilçesinde, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında koronavirüsle ilgili toplantı yapıldı.
Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Tüm kurumların iş birliği içerisinde olması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda temizlik çalışmalarına önem verilmesi istendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Tufanbeyli, Güncel

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