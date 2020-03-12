Tufanbeyli'de koronavirüs toplantısı yapıldı
Tufanbeyli ilçesinde, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında koronavirüsle ilgili toplantı yapıldı.
12.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
Tufanbeyli ilçesinde, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında koronavirüsle ilgili toplantı yapıldı.
Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Tüm kurumların iş birliği içerisinde olması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda temizlik çalışmalarına önem verilmesi istendi.
Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Tüm kurumların iş birliği içerisinde olması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda temizlik çalışmalarına önem verilmesi istendi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Tufanbeyli, Güncel
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