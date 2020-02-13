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Tufanbeyli'de okullar tatil edildi, çocuklar kızak keyfi yaptı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

13.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:36Tufanbeyli'de okullar tatil edildi, çocuklar kızak keyfi yaptı
'nın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Öğrenciler kızakla kayarak kar çilesini eğlenceye dönüştürdü.

Tufanbeyli'de dün başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle Kaymakam Ömer Sevgili, okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Sevgili, ayrıca hamile ve engelli memurların da kar nedeniyle bir gün idari izinli olacağı bilgisini paylaştı. Bu durumu fırsat bilen öğrenciler de kızaklarını aldıkları gibi sokağa çıktı. Öğrenciler kızaklarıyla kayarak kar çilesini keyfe dönüştürdü.

Kar nedeniyle Tufanbeyli'nin bütün mahallelerinin ulaşımı kesildi. Kapanan yolların açılması için belediye iş makineleri çalışma başlattı.

Okulların yarın tatil olup olmayacağının ise bugün öğleden sonraki kar yağışına bağlı olacağı öğrenildi. - ADANA

Tufanbeyli, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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