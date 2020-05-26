Tufanbeyli'de soğuk hava fasulyeye zarar verdi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan soğuk hava, fasulye fidelerinin kurumasına neden oldu.

26.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:11
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan soğuk hava, fasulye fidelerinin kurumasına neden oldu.
Fasulye üreticisi Musa Çinçik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin fasulye fidelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.
Soğuk hava nedeniyle fasulye fidelerinin kuruduğu belirten Çinçik, zararların çok olduğunu ifade etti.
Çiftçi Hasan Ergin de fidelerinin zarar görmesi nedeniyle tarlasını yeniden sürerek ekim yaptığını belirtti.
Tufanbeyli İlçe Tarım Müdürlüğünce zarar tespit çalışmaları başlattığı öğrenildi. Tufanbeyli’de soğuk hava fasulyeye zarar verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Tufanbeyli, Adana, Güncel, Haber

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