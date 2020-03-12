Tufanbeyli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı
Tufanbeyli ilçesinde, meyveciliği geliştirme çalışmaları kapsamında 3 bin 750 ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.
12.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:16
Tufanbeyli ilçesinde, meyveciliği geliştirme çalışmaları kapsamında 3 bin 750 ceviz fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.
Kaymakam Ömer Sevgili, fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, cevizle ilçenin ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, fidan dağıtımında, ürünün çeşidi, hasat tarihi gibi konularda üreticileri bilgilendirdi.
Kaymakam Ömer Sevgili, fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, cevizle ilçenin ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, fidan dağıtımında, ürünün çeşidi, hasat tarihi gibi konularda üreticileri bilgilendirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Tufanbeyli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı