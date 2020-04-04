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Tufanbeyli'de Zabıta, vatandaşları dezenfektan ile karşıladı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Korona virüs tedbirleri artarak sürüyor.

04.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:53
Tufanbeyli'de Zabıta, vatandaşları dezenfektan ile karşıladı
Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde Korona virüs tedbirleri artarak sürüyor. Belediye zabıta ekipleri, ilçedeki pazar yerlerinin giriş çıkışlarında kontrol noktası kurarak gelen vatandaşlara el dezenfektanı sıktı, sosyal mesafe kurallarına uymasını sağladı.

Tufanbeyli Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların virüsten etkilenmemesi için belediye ekipleri seferber oldu. İlçede her gün düzenli olarak dezenfektan çalışmaları sürerken esnaf denetimleri de sıkı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Öte yandan ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, pazar yerinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için giriş çıkışlarına kontrol noktası kurarak alışverişine gelen vatandaşları el dezenfektanı ile karşıladı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede alınan korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları aktararak vatandaşlarımızın sağlığı için ilçemizde adeta devlet, vatandaş ve belediyemiz seferber olmuştur" dedi.

Başkan Ergü, "İlçemizde her gün denetimlerimiz dezenfekte çalışmalarımız, evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için tüm gün büyük bir çalışma azmi gösteriliyor. Vatandaşlarımız evde kal çağrılarını dikkate alarak evde kalıyor. Bizler de Tufanbeyli Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlığı için ilçe kaymakamımız ile birlikte koordineli bir şekilde seferber olduk. İlçemizde kurulan pazarda pazarcı esnafımızda büyük özveri gösterdi ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamış oldu. Pazar yeri girişe koyduğumuz zabıta ekiplerimiz Pazar giriş çıkışlarda vatandaşları el dezenfektanı ile karşıladı. Sosyal mesafe korunuyor. Tufanbeyli ilçemizde tüm tedbirleri el birliği ile uygulayarak vatandaşımızın sağlığı için mesai kavramı olmadan tüm tedbirleri uygulayarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ilçede trafik ışıkları evde kal çağrıları ile farkındalık oluşturuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Tufanbeyli, Zabıta, Adana, Güncel
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