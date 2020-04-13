Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili maske dağıttı
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleriyle vatandaşa maske dağıttı.
13.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:06
İlçedeki bazı mahalleleri ziyaret eden Sevgili, burada Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ücretsiz maskeleri vatandaşlara verdi.
Sevgili, dağıtım sırasında vatandaşlara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın selamlarını iletti.
Kaynak: AA
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