Haberler » Güncel » Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'nde okullara ziyaret - Haber

Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'nde okullara ziyaret

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

07.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:20Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'nde okullara ziyaret
Kaymakamı Ömer Sevgili, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.
Sevgili, beraberinde ilçe hakimi Ali Önder Firik, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Terzioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve kurum amirleriyle gittiği Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesine de ziyarette bulunan Sevgili, pansiyonda kalan öğrencilerle yemek yedi.
Öğrencilerle toplantı da yapan Sevgili, tavsiyelerde bulunarak, "Sizlerle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Okul ziyaretlerimizi sıklıkla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Pansiyonda kalan öğrencilerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hepiniz burada ailelerinizin bizlere emanetisiniz. Hepinizi ileriki yıllarda devletimizin güzel kademelerinde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Tufanbeyli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28 Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:27 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber
13:26 Kağıthane'de bıçaklı dehşet - Haber
13:26 Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişi evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Haber
13:25 Bakan Dönmez Enerji Verimliliği Toplantısında konuştu - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
7.12.2019 13:29:18