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Tüfe bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66'ya geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Ağustos'taki 76.92 düzeyinden, Eylül'de 76.66'ya geriledi.

04.10.2019 16:05Tüfe bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66'ya geriledi
Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Ağustos'taki 76.92 düzeyinden, Eylül'de 76.66'ya geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim, Merkez Bankası'ndaki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. (Tablo)



Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

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