TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 72.87'ye geriledi

Türkiye 'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Şubat ayındaki 75.13 düzeyinden, Mart ayında 72.87 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından tarihi düşük seviye olan 62.50 düzeyine kadar inmişti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.

Kaynak: DHA