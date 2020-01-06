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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Kasım ayındaki 77.37'den, Aralık'ta 76.17 düzeyine geriledi.

06.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:48 TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Kasım ayındaki 77.37'den, Aralık'ta 76.17 düzeyine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.Denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik - Tablo)



Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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