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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayındaki 76.81 düzeyinden, Ekim'de 76.90 düzeyine yükseldi.

05.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:00TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 76.90'a yükseldi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayındaki 76.81 düzeyinden, Ekim'de 76.90 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Eylül ayındaki 81.53  düzeyinden, Ekim'de 81.32 düzeyine düştü.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 76.66'dan 76.81'e, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül'de 81.70'ten 81.53'e revize edildi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor. (Grafik - Tablo)



Tüketici Fiyatları Endeksi, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

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