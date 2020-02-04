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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 75.72'ye geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık ayındaki 76.17 düzeyinden, Ocak ayında 75.72 düzeyine geriledi.

04.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:41TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 75.72'ye geriledi

'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık ayındaki 76.17 düzeyinden, Ocak ayında 75.72 düzeyine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.Merkez Bankası verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, dövizlerin çok hızlı yükseldiği 2018 yılı Eylül ayında en düşük düzey olan 62.50 düzeyine kadar geriledi.



Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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