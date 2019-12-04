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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayındaki 76.9 düzeyinden, Kasım'da 77.35 düzeyine yükseldi.

04.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:05TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 77.35'e yükseldi

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayındaki 76.9 düzeyinden, Kasım'da 77.35 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru ise, Ekim ayındaki 81.32  düzeyinden, Kasım'da 81.82 düzeyine yükseldi.Nominal efektif döviz kuru, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.



Tüketici Fiyatları Endeksi, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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