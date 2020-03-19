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Tüfeği ateş alan asker yaralandı

Niğde'nin Bor ilçesinde askeri fabrika işçilerini taşıyan minibüste görevli koruma askeri, tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

19.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:16
Tüfeği ateş alan asker yaralandı
Niğde'nin Bor ilçesinde askeri fabrika işçilerini taşıyan minibüste görevli koruma askeri, tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bor Askeri Fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüste koruma görevi yapan er F.A. minibüste tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı er F.A.'yı alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan asker tedavi altına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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